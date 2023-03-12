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TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, Balıkesir deplasmanından 6-1’lik skorla dönerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Üst üste Kırşehir FSK, Serik Belediye, Sarıyer, Uşakspor ve Balıkesirspor engellerini aşan yeşil-siyahlılar, son puan kaybını ocak ayında Kırklareli deplasmanında yaşamıştı. İstikrarlı galibiyetlerle zirvedeki yerini sağlamlaştıran Körfez ekibi, 57 puan toplayarak en yakın rakibi Vanspor’un 8 puan önünde bulunuyor.

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