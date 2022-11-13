Bölgesel Amatör Lig 5. Grup’ta mücadele eden Karabük İdman Yurdu rakibi 1926 Polatlı Belediyespor’u 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Maç sonunda galibiyet sevincini takımla yaşamak isteyen taraftarların bulunduğu alandaki filenin kopması sonucu çok sayıda kişi yere düştü.

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup’ta mücadele eden Karabük İdman Yurdu rakibi 1926 Polatlı Belediyespor’u 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Maç sonunda galibiyet sevincini takımla yaşamak isteyen taraftarların bulunduğu alandaki filenin kopması sonucu çok sayıda kişi yere düştü.

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup’ta 7. hafta mücadelesinde Karabük İdman Yurdu sahasında 1926 Polatlı Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi 52.dakikada Cenk Cengiz’in attığı golle Karabük temsilcisi 1-0 kazandı. Maç sonunda Karabük İdman Yurdu takımı sevincini taraftarıyla paylaşmak için Kuzey Kale Arkası Engin Nak Tribünü’ne yöneldi. Takımı beklerken tribündeki taraftarların fileye tırmanıp yüklenmesi sonucu file koptu. Kopan file ile birlikte tırmanan taraftarlar yere düştü. O anlar cep telefonu kameraları ile saniye saniye kaydedildi. Düşme sonrası yaralanan taraftarlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.