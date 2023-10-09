Melikgazi Kayseri Basketbolun evinde kaybettiği Antalya Büyükşehir Belediyesi Toroslar Basketbol maçında Aaryn Elleberg’in çabası yetmedi. Sarı kırmızılı takımda 4 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol ligdeki üçüncü mağlubiyetini aldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Toroslar Basketbola 1 sayı farkla kaybeden Melikgazi Kayseri Basketbol takımında 4 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Toroslar Basketbol müsabakasında Aaryn Ellenberg 35 sayı, Ayşegül Günay Aladağ 24 sayı, Claudia Cuic 16 sayı ve Gintare Petronyte 12 sayı ile oynadı. Sarı kırmızılı takımda Antalya Büyükşehir Belediyesi Toroslar Basketbol karşısında en skorer isim ise 35 sayı üreten Amerikalı oyuncu Aaryn Ellenberg oldu. 1992 doğumlu başarılı oyuncu Ellenberg’in çabası galibiyet için yeterli olmadı.

Başarılı oyuncu oynadığı 5 maçta toplam 124 sayı üretti.