Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Beşiktaş derbisinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Beşiktaş ile oynadı. Sarı-kırmızılılar sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı ve liderliğini sürdürdü. Son düdüğün çalmasının ardından Galatasaraylı futbolcular büyük sevinç yaşadı ve galibiyeti tribünlere giderek taraftarıyla birlikte kutladı. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Yunus Akgün taraftarların isteğini kırmadı ve 3’lü çektirdi.