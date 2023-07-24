Galerici Ahmet Yurtlu, 5 yıl önce hayata geçirilen ’yetki yeterlilik belgelerinin’ yürürlüğe girmesini istediklerini kaydederek, "Piyasada bu işi resmi yapan sayısının en az 20 katı bu işin ticaretini yapan ve vergi ödemeyen bir kitle var. 5 araç satıp 250 bin TL kazandık ama bu işle hiç ilgisi olmayan vatandaş arabayı 750 bin TL’ye aldı, şuanda 1 milyon 250 bin TL" dedi.

İkinci el oto alım satımı için 5 yıl önce çıkarılan yetki yeterlilik belgelerinin yürürlüğe girmemesi, galericin işini zorlaştırdı. Kayseri’de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, ikinci el araçlardaki fiyat artışlarından sonra insanların araç alarak yatırım yaptığını ve kendilerinden fazla para kazandıklarını söyledi. Yurtlu, "İnsanlar eskiden döviz bürosuna gidip döviz alırlardı artık yatırım amaçlı 3-4 tane sıfır ve ikinci el araç alıyorlar. Kullanmadıkları arabayı bloke edip yatırım yapıyorlar. Buradaki kazançlarda çok ciddi yerlere ulaştı. Biz alıp satarak elde edemediğimiz kârı vatandaş alıp bekleterek çok daha büyük marj oluşturmaya başladı. Ben 750 bin TL’ye sattığım aracı şuanda 1 milyon 250 bin TL olduğunu görüyorum. Bu 750 bin TL’den 1 milyon 250 bin TL’ye gelen süreçte biz 750 bin TL’ye sattık 800 bin TL’ye aldık, 850’ye sattık, 900 bin TL’ye aldık derken toplamda 5 araç satıp 250 bin TL kazandık ama bu işle hiç ilgisi olmayan vatandaş arabayı 750 bin TL’ye aldı, şuanda 1 milyon 250 bin TL. Biz bu işin ticaretini yapıp vergini ödediğimiz halde 250 bin TL kazandık, vatandaş hiçbir şey yapmadan, vergisini de ödemeden parasını 1 milyon 250 TL yaptı. Bu ciddi şekilde haksız kazanç doğurdu" ifadelerini kullandı.

Bu konuda köklü çözüm bulunması gerektiğini dile getiren Ahmet Yurtlu, "Bu konuda bizim kökü çözümler üretmemiz gerekiyor. Pansuman tedavilerden ziyade bu konuya çok eğilmemiz gerekiyor. Piyasada bu işi resmi yapan sayısının en az 20 katı bu işin ticaretini yapan ve vergi ödemeyen bir kitle var. Bu konuda çok ciddi düzenleme yapılması lazım. Yetki yeterlilik belgeleri oluşturuldu, onları aldık ama yürürlüğe girmedi. 5 yıla yakındır çıkan bir belge verildi ama uygulanmadığı için ciddi bir rant oluştu. Bunları kat’i olarak gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksa yapacağımız bütün çözümler pansuman olarak kalacaktır" dedi.