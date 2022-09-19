Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobil ve arazi taşıtlarına ticari faaliyet kapsamında pazarlama ve satış kısıtlaması getirilmesine tepki göstererek, “Motorlu araç satıcılarının üzüldüğü nokta da bu. Biz devletimizin sözünü dinliyoruz, bizler cezalandırılıyoruz ama devletin sözünü dinlemeyen, kayıt dışı iş yapanlar da ödüllendiriliyor” dedi.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobil ve arazi taşıtlarına ticari faaliyet kapsamında pazarlama ve satış kısıtlaması getirilmesine tepki göstererek, “Motorlu araç satıcılarının üzüldüğü nokta da bu. Biz devletimizin sözünü dinliyoruz, bizler cezalandırılıyoruz ama devletin sözünü dinlemeyen, kayıt dışı iş yapanlar da ödüllendiriliyor” dedi.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, Ticaret Bakanlığı tarafından İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik ile ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobil ve arazi taşıtlarına ticari faaliyet kapsamında pazarlama ve satış kısıtlaması getirilmesini İHA muhabirine değerlendirdi. Erkoç, değerlendirmesinde, söz konusu değişikliğin şahısları ve şirketleri kapsamadığını, yalnızca motorlu araç satıcılarını (galerici) kapsadığını belirterek, bu durumun adaletsizlik doğurduğunu dile getirdi. Bir haneden bir yılda en fazla 3 aracın alım-satımına izin verilmesini kapsayan uygulamanın hayata geçirilmesinin motorlu araç satıcılarının bütün sorunlarını çözeceğini savunan Erkoç, bu uygulamanın hayata geçirilmesi ile kayıt dışılığın da son bulacağını söyledi. Motorlu araç satıcıları olarak, bir araç sattıklarında kazandıkları 100 bin liranın 60 bin lirasını devlete vergi olarak verdiklerinin bilgisini paylaşan Erkoç, devletin sözünü dinlemelerine rağmen cezalandırıldıklarını ancak şahısların yaptığı kayıt dışı satışların bu uygulama ile ödüllendirildiğini dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, "Seçimden sonra ÖTV indirilecek. İkinci el fiyatına yeni araba alacaksınız. Bizler iktidara gelinceye kadar araba alımını öteleyin" ifadelerini “yersiz ve zamansız” olarak niteleyen Erkoç, söz konusu açıklamanın piyasada durgunluğa sebep olduğunu savundu.

“Eğer bu uygulamaya şahıslar ve şirketler de dahil edilmiş olsaydı o zaman bir sözümüz olmazdı”

6 ay ve 6 bin kilometre uygulamasının otomobil alım-satım camiasında tepkilere yol açtığını ifade eden MASFED Başkanı Erkoç, “Burada çok ciddi bir adaletsizlik olduğuna inanıyoruz. Eğer bu uygulamaya şahıslar ve şirketler de dahil edilmiş olsaydı o zaman bir sözümüz olmazdı. Bizler Türkiye’deki 70 bin tane motorlu araç satıcısıyız. Bunlar yanında çalışan kişilerle beraber 350 bin kişi. Aileleri ile 2 milyon insan yapıyor. Beraber, aynı sektörden fayda yönüne baktığımız zaman finansçısı, sigorta şirketi, diğer yan paydaşları sayıldığında bu 20 milyona yakın insan bu işten geçimini sağlıyor. Bu durum da ister istemez otomobil alıp satanları üzdü” diye konuştu.

“Şahısların, kendi adlarına ya da aileden birilerinin adına vekaleten dahi ister sıfır olsun ister ikinci el araç olsun 3 adedi geçmemesi uygulaması hayata geçirilseydi sorun zaten çözülecekti”

Erkoç, şöyle devam etti:

“Biz burada ısrarla şunu söylüyoruz: Ticaret Bakanlığımızın çıkarmış olduğu bir yönetmelik var. Şahıslar, kendi adlarına ya da aileden birilerinin adına vekaleten dahi ister sıfır olsun ister ikinci el araç olsun 3 adedi geçmemesi gerekiyor. Bu uygulamayı başlatsaydı Ticaret Bakanlığı, zaten çözülecekti sorun. Bu uygulama başlatılmayıp da motorlu araç satıcılarına size gelen arabalar bin kilometrede-iki bin kilometrede bu arabayı alamazsınız, alsanız bile satamazsınız şeklindeki yönetmelik bizi bundan dolayı üzdü.”

Türkiye’deki yıllık 850 bin aracın satıldığını dile getiren Erkoç, “Bunun yanında 9 milyona yakın da ikinci el araç alınıp satılıyor. Bunun 4 milyonunu kayıtsız insanlar alıp satıyor. Yani yüzdeye vurduğunuzda araçların yüzde 50’si kayıtsız şekilde alınıp satılıyor. Bunun önüne geçilmesi için de 3 araba uygulamasının sistem olarak hayata geçirilmesi gerekiyor. Bunlar yapılsa bizim hiçbir sözümüz yok” dedi.

“Biz devletimizin sözünü dinliyoruz, bizler cezalandırılıyoruz ama devletin sözünü dinlemeyen, kayıt dışı iş yapanlar da ödüllendiriliyor”

Hiçbir araç bayisinin sıfır aracı motorlu araç satıcısına satmayacağını savunan MASFED Başkanı Erkoç, “Galerici nereden bulur? Dışarıdan araç alanlar, üzerine kârını koyar, getirir galericiye ‘Bu arabayı satar mısın’ ya da ‘Bu arabayı satın alır mısın’ der. Örneğin bir arabanın değeri 1 milyon lira ise o bayiden aracı alan kişi 100 bin lira kârını koyar, 1 milyon 100 bin liraya getirir, galerici arkadaşımıza satar. O da 1 milyon 200 bin lira ister. 1 milyon liraya aracı alıp da 100 bin lira kar eden devlete bir kuruş vergi ödemez. Ama motorlu araç satıcısı 100 bin liranın içinden, yüzde 30 kurumlar vergisi öder, yüzde 18 KDV öder, yanında çalıştırdığı insanlar vardır. Yani 100 bin liradan motorlu araç satıcısına kalacak para maksimum 40 bin liradır. Devletin istediği bütün her şeyi yerine getirmiştir. Motorlu araç satıcılarının üzüldüğü nokta da bu: Biz devletimizin sözünü dinliyoruz, bizler cezalandırılıyoruz ama devletin sözünü dinlemeyen, kayıt dışı iş yapanlar da ödüllendiriliyor. Türkiye’deki 70 bin tane motorlu araç satıcısının istememe noktası bu. Bu 6 ay ve 6 bin kilometreyi kapsayan yönetmelik genele olsaydı hiçbir sözümüz olmayacaktı” değerlendirmesini yaptı.

Araç fiyatlarının yükselme sebeplerini sıralayan Erkoç, şunları söyledi:

“Birincisi döviz kurlarındaki seviyenin yükselmesi. Türkiye’deki araçların yüzde 80’i ithal geliyor. Yüzde 20’si yalnızca Türkiye’de montajı yapılıp üretilen. Kur yükseldiği için kura göre ÖTV ve KDV alınıyor. Diğer taraftan da 2 buçuk senedir yaşanan pandemiden dolayı üretim eksikliği var. Buna çip krizi diyebiliriz, yedek parçalara olan ulaşımda yaşanan sorunlar. Araç yeterince üretilmediği için araçların fiyatı ister istemez yükseliyor. Arz, talebi karşılamadığı için kısacası.”

“6 ay ve 6 bin kilometre açıklamasından önce zaten piyasalar durmuştu”

Türkiye’deki son 2 ay boyunca piyasalarda durgunluğun meydana geldiğini dile getiren MASFED Başkanı Erkoç, “Buna en büyük sebeplerden biri de Kılıçdaroğlu’nun çıkıp da ‘Araç almayın, sıfır ÖTV ile biz size araç vereceğiz’ demesi. Bu ifadeler insanları bir beklenti içine soktu. Diğer taraftan da artık krediye ulaşımda problem yaşıyoruz. İnsanlar eskiden 4-5 senelik otomobil kredisi kullanabiliyordu. Bir tarafta araç fiyatı yükseldi bir tarafta da kredi oranları düşürüldü. Bankalar artık 60 aylık kredi vermiyor. Bırakın 60 ayı, bankaların çoğu kredi vermekten çekiniyor. Çünkü krediye ulaşımda sorun yaşanıyor. Bunlar ister istemez fiyatların yükselmesine sebep olmuştu. Otomobil de bir gıda maddesi değil ki insanlar her gün tüketsin. Aracını alanlar aldı. İhtiyaçlar bitti. 6 ay ve 6 bin kilometre açıklamasından önce zaten piyasalar durmuştu. Eskiden bir bayiye gittiğiniz zaman gün veremiyorlardı. Şu an bayiler telefon ediyor araç var, araç alabilirsiniz diye. Sebebi nedir bunun? Arz-talep dengesi yerine oturdu. Üretim fazla, talep de çok yok. Bundan dolayı araç bulunabiliyor” dedi.

“Böyle bir açıklamanın yersiz olduğunu, zamansız olduğunu düşünüyoruz”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Seçimden sonra ÖTV indirilecek. İkinci el fiyatına yeni araba alacaksınız. Bizler iktidara gelinceye kadar araba alımını öteleyin" ifadelerini değerlendiren Erkoç, “İnsanları ister istemez üzüyor bu tür açıklama. Bugün Türkiye’de milyonlarca insan geçimini sağlıyor. Daha Türkiye’de seçim startı verilmemiş. Seçim olmamış. Daha 1 sene var. Siz daha iktidar olmamışsınız. Böyle bir açıklamanın yersiz olduğunu, zamansız olduğunu düşünüyoruz. Bunu iktidar olduktan sonra söyleseydi ya da seçimlere bir ay kala söyleseydi amenna. Ama bu söylemin ardından bu sektörden geçimini sağlayan insanlar etkilendi. Piyasalar bir beklenti içine girdi. ‘Acaba ÖTV düşecek mi? ÖTV sıfırlanırsa biz ucuz araba alacağız’ diye vatandaş beklentiye girdi. Bu da ister istemez bizim işlerimize yansıyor. Bugün Noterler Birliği’nden ve TÜİK’ten aldığımız verilere baktığımız işlerin beşte bire düştüğünü görüyoruz. Bu da çok ciddi bir rakam. Bu kadar insanın evini kim geçindirecek? Türkiye’de istihdam, işsizlik diyoruz. Bunların sonucu ne olacak? Her iş yerinde minimum beş aile geçim sağlıyor. Bu kadar insan bu işten geçiniyor. Bir şeyler açıklanırken bunun sonunun düşünülmesi lazım. Bunlar da esnafımızı tüccarımızı üzüyor” diye konuştu.

“Günde 600 noter işlemenin 100’e indiğini, bir noterde günlük 20 işlemin zor olduğunu görüyoruz”

Sıfır ve ikinci el araç alım-satımda piyasanın durgun olduğunu söyleyen Erkoç, “Bizim işlerimizin düştüğünü, piyasaların durduğunun en güzel kanıtını noterleri gezdiğinizde görürsünüz. Ne kadar işlem yapıldığını görürsünüz. Bugün otomobil ticaret merkezlerinde başkanlarımızla konuşuyoruz. Herkes işlerin çok durduğunu söylüyor. Günde 600 noter işlemenin 100’e indiğini, bir noterde günlük 20 işlemin zor olduğunu görüyoruz. Daha önce bu noterlerde minimum günlük noter başına 100-130 arasında işlem yapılırdı. 2022’nin sonunda göreceğiz. Geçmiş yıllarda 8 milyon-9 milyon olan araç alım satım sayısını yıl sonunda göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Madem hükümetimiz kayıt dışına destek oluyor bu şekilde hepimiz ticaret odalarından, esnaf odalarından kaydımızı sildirelim’ şeklinde şikayetler başladı”

Sıfır araç ya da ikinci el araç fark etmeksizin bir haneden 3 araçtan fazla alım-satım yapan kişilere ceza yazılmasını talep eden MASFED Başkanı Erkoç, “Biz bu konuda üzerimize düşen her türlü fedakarlığa hazırız. Hazine ve Maliye Bakanımız ‘100 bin kişi RADAR’a takıldı’ dedi. Bu RADAR’a takılanların cezalarının yazılmasını istiyoruz. Bu uygulamalar yapıldıktan sonra adaletsizliğin ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Diğer türlü maalesef kayıtlı esnafımız ve tüccarımız da, ‘Madem hükümetimiz kayıt dışına destek oluyor bu şekilde hepimiz ticaret odalarından, esnaf odalarından kaydımızı sildirelim, bizler de kayıt dışı araç alım-satım yapalım’ şeklinde şikayetler başladı” diye konuştu.