Ordu’da, deprem bölgesinde devam eden çalışmalara destek olmak ve depremzedelerin başta kuru gıda olmak üzere acil ihtiyaçlarının karşılanması için koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda, Ordu’da 2 bin 232 depremzedenin misafir edildiği belirtildi.

Ordu’da, deprem bölgesinde devam eden çalışmalara destek olmak ve depremzedelerin başta kuru gıda olmak üzere acil ihtiyaçlarının karşılanması için koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda, Ordu’da 2 bin 232 depremzedenin misafir edildiği belirtildi.

Eski valilik binasında düzenlenen toplantıda AFAD’dan Sorumlu Vali Yardımcısı Bayram Gale, depremin olumsuz etkilerinin en kısa sürede giderilmesi için yoğun bir çaba sarf edildiğini ifade etti. Ordu’nun, depremin ilk dakikalarından itibaren iyi bir refleks göstererek, organize bir şekilde deprem bölgesine yardımlarda bulunduğuna dikkat çeken Bayram Gale, bu güne kadar deprem bölgesine 488 iş makinesi ve araç, bin 882 personel ve 140 tır ve kamyon dolusu yardım malzemesi gönderildiğini söyledi. Deprem bölgesine yapılan yardımların organizasyonunda çalışan Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne, ilçe kaymakamlıklarına, ilçe belediyelerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, siyasi partilere, meslek odalarına, sivil toplum kuruluşlarına, iş insanlarına, yardımsever vatandaşlarımıza teşekkür eden Gale, yardımların sürekli olması gerektiğini vurguladı.

“Şuanda 2 bin 232 depremzede vatandaşımız Ordu’da misafir ediliyor”

Deprem bölgesinden kendi istekleriyle ayrılıp başka illere giden depremzedelerden 2 bin 232 kişinin Ordu’ya gelerek, otellere, kamu misafirhanelerine ve kendi imkanlarıyla buldukları evlere yerleştiğini belirten Bayram Gale, gelen depremzede vatandaşların AFAD İl Müdürlüğü’ne kayıtlarının yapılması gerektiğini kaydetti.

“Kuru gıda ihtiyacı var”

Deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan malzemelerin başında kuru gıda olduğuna dikkat çeken Vali Yardımcısı Bayram Gale, “Adıyaman’da koordinatör olarak görev yapan Valimiz Tuncay Sonel ile sürekli irtibat halindeyiz. Valimiz bize, deprem bölgesinde en çok kuru gıdaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bugün itibariyle deprem bölgesi için kuru gıda teminine çalışacağız. Tüm Ordulu yardımsever hemşerilerimizle birlikte deprem bölgesindeki depremzede vatandaşlarımızın kuru gıda ihtiyacını karşılamak için seferber olacağız. Toplayacağımız kuru gıdaları Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerimizde ve gerekirse iç kesimdeki ilçelerimizde temin edeceğimiz depolarda muhafaza edeceğiz. Deprem bölgesinden talep geldiğinde bu depolardaki kuru gıdaları tırlara yükleyerek, deprem bölgesine göndereceğiz. Bunun için gerekli hazırlıklarımızı yaptık” dedi.

Toplantıya katılanlar, deprem bölgesine yapılacak yardımlar ve ilimize gelecek afetzedelerle ilgili yapılacak çalışmalar konusunda görüş, öneri ve düşüncelerini dile getirdiler.

Toplantıya Vali Yardımcısı Turgay Ergin, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, bazı kamu kurumlarının müdürleri, Ordu, Fatsa ve Ünye ilçeleri ticaret ve sanayi odası ile ticaret borsası başkan ve yöneticileri, 19 ilçenin esnaf ve sanatkarlar odaları, ziraat odaları, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı müdürleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı.