Samsung Electronics’in yeni amiral gemisi Galaxy S25 Serisi’nin, Türkiye’de kampanya ile satışa sunulduğu duyuruldu. Galaxy S25 Serisi ürünlerinde Değişim ve Hafıza Yükseltme Kampanyası’nın 9 Şubat’a kadar süreceği belirtildi.

Samsung Electronics, yeni Galaxy S25 Serisi ile Galaxy ürünleri içerisinde bugüne kadarki en doğal ve bağlama en duyarlı mobil deneyimleri sunuyor. Yapılan açıklamaya göre, yapay zekâ destekli gerçek yardımcılar olarak yeni bir standart belirleyen Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ ve Galaxy S25, Türkiye’de de kullanıcılarıyla buluşuyor. Buluşmaya özel bir kampanya düzenleyen marka, Galaxy S25 Serisi’ne özel değişim ve hafıza yükseltme fırsatı sunuyor. samsung.com.tr ve Samsung mobil uygulaması üzerinden yapılacak alışverişlerde geçerli olan kampanya 9 Şubat’a kadar sürecek.

Galaxy S25’e özel değişim ve hafıza yükseltme imkanı

Açıklamaya göre, markanın Değişim Kampanyası kapsamında 9 Şubat tarihine dek eski telefonunu Galaxy S25, Galaxy S25+ veya Galaxy S25 Ultra ile değiştiren tüketiciler, kampanya koşullarını yerine getirmeleri durumunda, aldıkları modele göre 5 bin ila 8 bin TL arasında ek destek fırsatından faydalanabilecek. Galaxy S25 ve S25 Ultra modelleri için geçerli olan Hafıza Yükseltme Kampanyası’nda ise Galaxy S25 Ultra modelini satın alan tüketiciler, bu modeldeki 1TB hafıza seçeneğini, 512 GB ürün fiyatına alabilecek. Aynı şekilde 512 GB hafıza seçeneğini de 256 GB ürün fiyatına alma imkânı sunulacak. Tüketiciler, değişim kampanyası veya hafıza yükseltme kampanyasından dilediğini tercih edebilecek. Marka, Galaxy S25 Serisi modellerinin birlikte satın alımında da özel bir teklif sunuyor. Buna göre, seri içerisindeki 3 modelden herhangi birini satın alan tüketicilere Şeffaf Kılıf’ta indirim sağlanıyor.

Kampanyalara ilişkin detaylara ve serinin her modelin özel sunulan kampanya koşullarına markanın web adresinden ulaşıldığı belirtildi.

Mobil uygulamaya özel hediye kampanyası

Samsung, mobil uygulama üzerinden yapılan alışverişler için de özel bir hediye kampanyası düzenliyor. 9 Şubat’a dek geçerli olacak kampanya ile Samsung mobil uygulaması üzerinden Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra modellerinden birini satın alanlara Samsung EI-T5600 Siyah SmartTag 2 Akıllı Takip Cihazı hediye ediliyor. Yine 9 Şubat’a dek geçerli olacak bir diğer kampanya ile de Galaxy S25 Serisi’nin herhangi bir modelinin satın alımında Galaxy Watch Ultra Bluetooth indirim imkanıyla sunuluyor. Kampanya, markanın online mağazası ve mobil uygulaması üzerinden yapılan alışverişlerde geçerli olacak.

Ekran koruma sigortası hediye ediliyor

Açıklamaya göre marka, Galaxy S25 Ultra, S25 + veya Galaxy S25 modellerinden birinin satın alınması durumunda, 3 ay süreli Samsung Care+ Ekran Koruma Sigortası da hediye ediyor. Ekran Koruma Sigortası, ani ve beklenmedik bir olay neticesinde cihazın ekranının kazaen zarara uğramasından kaynaklanan hasarlarını 3 aylık süre zarfında bir kez olmak üzere teminat altına alıyor. Katılımcılar, Ekran Koruma Sigortası Hediye Kampanyası, Hediye Ürün Kampanyası (Smart Tag 2) ve Değişim Kampanyası’ndan birlikte yararlanabiliyor.

Galaxy S25 Serisi’ni özellikleri hakkında şu açıklama yapıldı:

Galaxy S25 Serisi, Galaxy S Serisi’nde şimdiye kadar sunulan en güçlü işlemciye sahip olmasıyla öne çıkıyor. Bu güç ile Galaxy S25 Serisi, önceden bulut üzerinden sağlanan yapay zekâ görevleri de dahil olmak üzere birçok özelliği, hiçbir ödün vermeden daha fazla yapay zekâ deneyimi işleme yeteneğiyle, cihaz üzerinden kullanıcılara sunuyor. Galaxy S25 Serisi ayrıca doğal dil anlama konusunda bir atılım gerçekleştirerek günlük etkileşimleri kolaylaştırıyor. Sadece ne istediğinizi söyleyerek Samsung Galeri’de belirli bir fotoğrafı sezgisel olarak bulmak mümkün.

Seride, yan düğmeye bir kez basıldığında etkinleştirilen Gemini, Samsung ve Google uygulamalarının yanı sıra Spotify gibi üçüncü taraf uygulamalar arasında da etkileşimler gerçekleştirebiliyor. Bu özellik sayesinde tek bir sesli komutla uygulamalar arasında işlem yapmanız mümkün hale geliyor.

Daha iyi iletişim ve üretkenlik özellikleri sunmak üzere sezgisel etkileşimleri daha da geliştirilen Galaxy S25 Serisi, özel yetenekleri ve özellikleri sayesinde aramaları düzenli hale getiriyor, uygulamalar arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan işlerini yapabiliyor ve eskiz, metin veya resim gibi farklı komutların kombinasyonu aracılığıyla fikirleri hayata geçirmenin yeni yollarını sunuyor.

Galaxy S25 6.2 inç, S25+ 6.7 inç, S25 Ultra ise 6.9 inç ekran boyutlarına sahip. Galaxy S25 Ultra, yuvarlatılmış kenarıyla Galaxy S serisi içerisinde şimdiye kadarki en ince, en hafif ve en dayanıklı model oluyor. S25 Ultra; dayanıklı titanyum kenarlarının yanı sıra camdan daha dayanıklı olan, türünün ilk örneği yeni Corning Gorilla Armor 2 kaplamasına sahip. Bu kaplama çizilme direncinin yanı sıra gelişmiş düşme korumasını destekliyor.