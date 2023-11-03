DENİZLİ (İHA) – Denizli’de Buldan Galatasaray Derneği üyeleri tarafından Türkiye Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıldönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Buldan Galatasaray Derneği üyeleri ve aileleri, Türkiye Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Dernek tarafından Nuri Akın Parkı’nda gerçekleştirilen organizasyonuna katılan yaklaşık yüz taraftar, Galatasaray marşları ve 10. Yıl Marşını hep birlikte söyleyerek cumhuriyetin yüzüncü yılını kutladı.

Buldan Galatasaraylılar Derneği Başkanı Mustafa Fidan, bu tür organizasyonlarla üyeler ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Böylesine anlamlı bir zamanda, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında birlikte olmaktan dolayı sevinçliyiz. Galatasaray taraftarları olarak, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Cumhuriyetimiz ve Galatasaray’ımız ilelebet bu topraklarda yaşayacaktır” dedi.