Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray’ın deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etmesinin ardından, taraftarlar Florya Metin Oktay Tesisleri’ni bayram yerine çevirdi.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray’ın deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etmesinin ardından, taraftarlar Florya Metin Oktay Tesisleri’ni bayram yerine çevirdi.

Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 3-0 mağlup etmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, galibiyet coşkusunu Florya Metin Oktay Tesisleri önünde takım otobüsü karşılayarak yaşadı. İl Güvenlik Kurulunca alınan karar nedeniyle tribünlerde yerini alamayan Galatasaraylı taraftarlar, galibiyeti kutlamak için Florya Metin Oktay Tesislerine akın etti. Taraftarlar takım otobüsünü meşaleler ve tezahüratlarla karşılayarak adeta bir bayram havası yaşadı. Kutlamalar geç saatlere kadar sürdü.