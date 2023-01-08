Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ettiği derbi sonrası taraftarlar meydanlara inerek galibiyeti coşkuyla kutladı.

Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ettiği derbi sonrası taraftarlar meydanlara inerek galibiyeti coşkuyla kutladı.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ederek liderlik koltuğunu bırakmadı. Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının ezeli rakibi olan Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etmesini büyük bir coşku ile kutladı. Cumhuriyet caddesinde toplanan taraftarlar uzun süre takımları lehine tezahüratta bulundu. Bazı taraftarların araçlarıyla yolu kapatması ile yakılan meşaleler kutlamalarda renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Kutlamalar sebebiyle Cumhuriyet caddesinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, bir süre trafiğe kapatılan cadde taraftarların dağılması ile yeniden trafiğe açıldı.