Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’nda karşılaştığı İstanbulspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından futbolcular ve teknik ekip galibiyeti ve gelen liderliği taraftarların yanına giderek kutladı. Karşılaşmada iki gol atarak galibiyeti getiren Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis taraftarlara 3’lü çektirdi.

Galatasaray’da futbolcular ve teknik ekip, İstanbulspor maçının ardından taraftarların yanına giderek galibiyeti beraber kutladı.

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