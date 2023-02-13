Galatasaray’ın eski yüzücülerinden Berke Turgan, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Türkiye’yi derinden sarsan depremlerin ardından, afetzedelere destek amacıyla 1982-2000 yılları arasında kazandığı 14 adet madalyayı Nef Stadyumu’ndaki yardım merkezine hediye etti. Turgan’ın, stadyumdaki yardım merkezine getirdiği 14 madalya, açık artırma usulü ile satılıp, geliri depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacak.

Galatasaray’ın eski yüzücüsü Berke Turgan, 1982-2000 yılları arasında kazandığı 14 adet madalyayı açık artırma ile satılması amacıyla Nef Stadyumu’ndaki yardım merkezine hediye etti.

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