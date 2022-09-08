Milli takımın ve Galatasaray’ın gözde oyuncusu Yunus Akgün, annesinin memleketi olan Buldan’a selamlarını iletti.

Milli takımın ve Galatasaray’ın gözde oyuncusu Yunus Akgün, annesinin memleketi olan Buldan’a selamlarını iletti.

Milli takımında görev alan ve Galatasaray’da profesyonel sözleşmeli oyuncu olarak meslek hayatına devam eden genç sporcu Yunus Akgün, başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yoğun idman ve maç çalışmaları nedeniyle uzun zamandır annesinin memleketi olan Denizli’nin Buldan ilçesine uğrayamam Akgün, memleketi olan ilçeye selam gönderdi.

Akgün, hemşerileriyle bir araya gelmek için ilk fırsatta Buldan’a gideceğini dile getirerek “Buldan’ın ben de ayrı bir yeri var. Buldan’da çok güzel anılarım var. Rahmetli annemin memleketi olan Buldan’ı yakın bir zamanda ziyaret etmek istiyorum. Hem özlem gidermek hem de akrabalarım ve hemşerilerimle bir araya gelmek için ilk fırsatta Buldan’a geleceğim. Güzel Buldan’ımıza selamlarımı ve hürmetlerimi iletiyorum” dedi.