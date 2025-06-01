Galatasaray’ın Süper Lig 2024-2025 sezonundaki şampiyonluğu, Hayrabolu ilçesinde büyük bir sevinçle kutlandı. Çok sayıda taraftarın katıldığı kutlamalar, renkli görüntülere sahne oldu.

Hayrabolu Galatasaraylılar Derneği tarafından organize edilen şampiyonluk kutlaması, Cumhuriyet Meydanı’nda taraftarların bir araya gelmesiyle başladı. Sarı-kırmızılı bayraklar, flamalar ve meşalelerle donatılan meydanda, marşlar ve tezahüratlar eşliğinde büyük bir şampiyonluk coşkusu yaşandı.

Kutlamalar sırasında atılan havai fişekler, geceyi aydınlatarak coşkuya ayrı bir görsel şölen kattı.

Kutlamalar, kortej eşliğinde Alpullu Caddesi’ne taşındı. Burada kurulan sahnede gerçekleştirilen DJ performansı, katılımcılara müzik dolu anlar yaşattı. Galatasaray marşları ve şampiyonluk şarkıları eşliğinde eğlenen taraftarlar, gece boyunca zaferin tadını doyasıya çıkardı.