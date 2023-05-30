Süper Lig’in 36. haftasında MKE Ankaragücü’nü 4-1’lik skorla mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk Gümüşhane’de coşkuyla kutlandı.

Taraftarlar, Florya Metin Oktay Tesisleri içinde takımı bekliyor Taraftarlar, Florya Metin Oktay Tesisleri içinde takımı bekliyor

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 4-1’lik skorla mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Maçın son düdüğünün ardından taraftarlar şampiyonluğu Gümüşhane caddelerinde kutlamaya başladı.

Sarı-kırımızılı taraftarlar, ellerinde meşale ve bayraklarla tezahüratlarda bulunurken, araç konvoylarıyla şehir turu attılar.