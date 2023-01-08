Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray taraftarları, Muş’ta galibiyeti coşkuyla kutladı. Muş istasyon caddesi üzerinde bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluk şarkıları söyledi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.