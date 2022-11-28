2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig’e verilen arada Galatasaray’ın Antalya’da yapacağı kamp programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 2 hazırlık maçı oynayacak.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig’e verilen arada Galatasaray’ın Antalya’da yapacağı kamp programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 2 hazırlık maçı oynayacak.

Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Antalya kamp programının detayları belli oldu. 8-16 Aralık Antalya’da kamp gerçekleştirecek olan Sarı-kırmızılılar, 10 Aralık Cumartesi günü saat 20.00’de Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor ile karşılaşacak. Galatasaray, 16 Aralık Cuma günü ise saat 17.00’de Fransa’nın Toulouse takımıyla mücadele edecek.