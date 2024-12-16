Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı son 4 maçtan galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Trabzonspor’u 4-3’lük skorla yendi. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla bordo-mavililere karşı yenilmezliğini de sürdürdü. Aslan, Karadeniz ekibine karşı son olarak 23 Ocak 2022 tarihinde İstanbul’daki karşılaşmada 2-1’lik skorla kaybetmişti. Cimbom bu müsabakanın ardından Trabzonspor ile oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray son 4 maçı da kazandı.