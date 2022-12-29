Galatasaraylı futbolcular daha sonra kendi taraftarlarının eşliğinde soyunma odasına uğurlandı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sivasspor’u 2-1 mağlup etti. Sahadan 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılılar, müsabakanın son düdüğünün çalınmasının ardından büyük sevinç yaşadı. Futbolcular misafir tribününe giderek taraftarla beraber karşılıklı tezahürat yaptı.

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