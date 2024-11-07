Galatasaray, Tottenham karşılaşmasıyla birlikte İngiliz takımlarına karşı 5. galibiyetini kazandı.

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray sahasında Tottenham ile karşılaştı ve İngiliz ekiplerine karşı 24. maçını oynadı. Maçı 3-2 kazanan Aslan, İngiliz takımlarına karşı 5. galibiyetini elde etti. Cimbom diğer müsabakalarda 9 kez berabere kalırken, 10 defa da mağlup oldu. Galatasaray ayrıca ilk kez oynadığı Tottenham’ı da yenmeyi başardı.

Sarı-kırmızılılar daha önce Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Leeds United, West Bromwich Albion ile oynamıştı.