Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Fransa’nın LDLC Asvel kulübüne transfer olan ABD’li oyun kurucu Dee Bost için bir teşekkür mesajı yayımladı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Fransa’nın LDLC Asvel kulübüne transfer olan ABD’li oyun kurucu Dee Bost için bir teşekkür mesajı yayımladı.

Galatasaray’ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, “2021-2022 sezonu başından itibaren sarı-kırmızılı formamızı giyen ve bugün tamamlanan fesih prosedürleri sonucunda Fransa’nın LDLC Asvel kulübüne transfer olan Amerikalı oyuncu Dee Bost’a, Galatasaray Nef forması ile göstermiş olduğu mücadele için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

Tecrübeli basketbolcu, 1 buçuk yıldır sarı-kırmızılı formayı giyiyordu.