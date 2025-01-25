Galatasaray, Konyaspor galibiyetiyle bu sezon resmi karşılaşmalardaki yenilmezlik serisini 26 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Konyaspor’u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece bu sezonki yenilmezlik serisini de sürdürdü. 2024-2025 sezonunda resmi maçlarda son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İstanbul’da oynadığı İsviçre takımı Young Boys’a yenilen Galatasaray, daha sonraki maçlarda kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, 18’i Süper Lig, 7’si Avrupa Ligi ve 1’i de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 25 karşılaşmada 18 galibiyet elde ederken, 8 kez de berabere kaldı.