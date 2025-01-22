Galatasaray, Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha, Fransız ekibi Olympique Lyon ile kiralık sözleşmesinin feshedildiğini ve MLS ekiplerinden Charlotte FC’ye kiralandığını açıkladı.

Galatasaray’dan, konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Wilfried Zaha’nın, Olympique Lyon ile olan kiralık sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş ve futbolcunun Charlotte FC’ye 17 Ocak 2026 tarihine kadar geçici transferi konusunda Major League Soccer, L.L.C. ile anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşmaya göre:

- Charlotte FC, kulübümüze 2 milyon 800 bin Dolar tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir.

- Futbolcu, ücretlerinin net 2 milyon 376 bin Euroluk kısmından feragat etmiştir.

- Futbolcunun, Charlotte FC ile 15 MLS normal sezon maçı oynaması ya da 15 Aralık 2025 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde, kiralama süresi 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzayacaktır.

Kiralama süresinin uzaması durumunda:

- Charlotte FC, kulübümüze 1 milyon 300 bin Dolar ek geçici transfer ödemesi yapacaktır.

- Futbolcu, ücretlerinin net 800 bin Euroluk kısmından feragat edecektir.

Ayrıca, 2025 MLS normal sezonunda futbolcunun performansına bağlı olarak Charlotte FC, kulübümüze maksimum 1 milyon 100 bin Euro tutarında performans bonusları ödeyecektir.

Kiralama süresi uzatılırsa, 2026 MLS Normal Sezonu’nda futbolcunun performansına bağlı olarak Charlotte FC, kulübümüze maksimum 150 bin Dolar tutarında performans bonusu ödeyecektir.