Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig’e verilen arada çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürürken, bileği burkulan Sergio Oliveira idmanı yarıda bıraktı.

Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig’e verilen arada çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürürken, bileği burkulan Sergio Oliveira idmanı yarıda bıraktı.

Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig’e verilen arada çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Koşu çalışmasıyla başlayan idman, ısınma hareketleriyle devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda oyunla sona erdi.

Medipol Başakşehir maçında sol dizine aldığı darbeden dolayı kemik ödemi oluşan ve bir süredir tedavisine devam edilen Rashica ve yine Medipol Başakşehir maçında sol arka adalesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edilen Emre Taşdemir ile iki hafta önce iç yan bağlarında yırtık oluşan ve tedavisine devam edilen Mathias Ross idmanda yer almadı.

Bugün yapılan antrenmanın son bölümünde girdiği ikili mücadelede ayak bileği burkulan Sergio Oliveira idmanı yarım bıraktı. Portekizli futbolcunun durumu pazartesi günü çekilecek MR’dan sonra netlik kazanacak.

Galatasaray, yarın saat 16.30’da yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.