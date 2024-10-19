Galatasaray’da 51. yaşına giren Teknik Direktör Okan Buruk’un doğum günü kutlandı.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında bugün Antalyaspor’un konuğu olacak Galatasaray bu müsabaka öncesinde Teknik Direktör Okan Buruk’un doğum günü kutlandı. Sarı-kırmızılıların kamp yaptığı otelde üzerinde düzenlenen kutlamada Buruk, Galatasaray’da kazandığı kupaların fotoğrafı olduğu pastayı üfledikten sonra tebrikleri kabul etti.

Ayrıca Buruk’un futbolculuk döneminde formasını giydiği Serie A ekibi Inter de resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Okan Buruk’un yaş gününü kutladı. Türkçe yapılan paylaşımda, "Doğum günün kutlu olsun Okan Buru!" denildi.