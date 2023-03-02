Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.30’da yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Bir süredir sakatlık sebebiyle formasından uzak kalan Dries Mertens ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışmasıyla sürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, üç grup halinde 5’e 2 pas oyununun ardından savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasını maç yapmadan tamamlayacak olan Galatasaray, ligin 25. haftasında oynayacağı Kasımpaşa müsabakasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda Mertens de bireysel çalışmalarına devam etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.