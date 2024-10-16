Kanguru Matematik bünyesinde Metin Akyol tarafından projelendirilen Gezici Matematik Müzesi’nin ilk durağı Galatasaray Lisesi oldu. Galatasaray Lisesi’nin içerisinde açılan Matematik Müzesi öğrenci ve öğretmenlerin yoğun ilgi ve beğenisiyle karşılandı.

Galatasaray Lisesi Matematik Zümre Başkanı Prokop Hybler, Gezici Matematik Müzesini çok beğendiğini belirterek, okullarında kurulan müze için öğrencileri adına emeği geçenlere teşekkür etti. Öğrencilerinin müzeyi çok beğendiğini ve memnun kaldığını belirten Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak, Matematik Müzesini ilgiyle incelediklerini ve çok beğendiklerini söyledi.

Kanguru Matematik Türkiye Direktörü Özgür Özdemir, Gezici Matematik Müzesi ile Kanguru’nun eğlenceli dünyasını okullara taşıdıklarını söyledi. Özdemir, “Öğrencilerimize son derece farklı bir matematik deneyimi yaşatmak istiyoruz. Böylelikle hem gelecek planlarında matematiğin yer edinmesini sağlamak hem de yaşam boyu unutamayacakları bir deneyim sunmak istiyoruz. İlk izlenimlerimiz de Gezici Matematik Müzelerimizin bunu başarmada önemli bir yol kat ettiği yönünde. Umarız tüm öğrencilerimiz müzemizle tanışır’’ diye konuştu.

Kanguru Gezici Matematik Müzesi Proje Ortağı ve Metiner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erçin Temurayak: ‘’Bugün başta İstanbul Galatasaray Lisesi olmak üzere; İzmir, Ankara ve Antalya’da aynı anda Gezici Matematik Müzelerimize start verdik. Önümüzdeki ay 6 araca diğer ay 10 araca çıkartacağımız Gezici Matematik Müzemizi ülkemizde dolaştıracağız. Hedefimiz 100 bin km yol yapmak ve 200 bin öğrenciye ulaşmak’’ şeklinde görüş belirtti.

Gezici Matematik Müzesi’nin Galatasaray Lisesinde 17 Ekim Perşembe gününe kadar ziyaret ve incelemelere açık kalacağı belirtildi.