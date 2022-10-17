Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu’nda çarşamba günü sahasında GMG Kastamonuspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

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