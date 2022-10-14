Galatasaray, bugün özel bir uçakla Kayseri’ye hareket edecek.

Berna Gözbaşı: “Dönüm noktası olan maçlardan biriydi”

Berna Gözbaşı: “Dönüm noktası olan maçlardan biriydi”

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

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