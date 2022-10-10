Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dar alanda pas çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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