Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. Antrenman, koşu çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda oyunla sona erdi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

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