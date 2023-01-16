Alanyaspor maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Sandıkçı: “Sporla iç içe bir nesil yetiştiriyoruz”

Sandıkçı: “Sporla iç içe bir nesil yetiştiriyoruz”

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda yarın Alanyaspor ile saat 20.30’da deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların Antalya yolculuğu öncesi kamp kadrosu da açıklandı. Fernando Muslera, Haris Seferovic, Sacha Boey, Sergio Oliveira, Juan Mata, Yusuf Demir, Kazımcan Karataş ve Matias Ross kafilede yer almadı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Alanyaspor ile karşılaşacağı kamp kadrosunu açıkladı. Listede 8 isim yer almıyor.

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