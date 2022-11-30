Sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden ve idmanı yarım bırakan Mauro Icardi’nin durumu yarın yapılacak MR tetkikleri sonucunda netlik kazanacak.

Galatasaray’da, sabah idmanında kuvvet çalışması yapılırken akşam antrenmanı topla ısınmayla başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig’e verilen arada çalışmalarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

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