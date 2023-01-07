Spor Toto Süper Lig’de yarın Fenerbahçe’ye konuk olacak Galatasaray, derbiyi kazanıp, galibiyet serisine devam etmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig’de yarın Fenerbahçe’ye konuk olacak Galatasaray, derbiyi kazanıp, galibiyet serisine devam etmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda aldığı 36 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Aslan son olarak evinde MKE Ankaragücü’nü 2-1’lik skorla mağlup etti.

8 maçtır kazanıyor

Galatasaray’ın, 6’sı Süper Lig, 2’si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü’nü, Türkiye Kupası’nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü’nü yendi.

Deplasman karnesi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon 9 kez deplasmanda mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 20 puan topladı ve bu alanda da lider konumda bulunuyor. Aslan 17 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, ligde son olarak Sivasspor’a konuk oldu ve sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.

Konya ile birlikte ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon oynadığı 16 müsabakada 13 gol yedi. Sarı-kırmızılılar, kalesinde 13 gol gören Konyaspor ile birlikte bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca bu sezon ligde oynadığı 6 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.

Bafetimbi Gomis takımı sırtlıyor

Galatasaray, Süper Lig’de rakip fileleri 29 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda bu gollerin 7’si Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis’ten geldi. Gomis’in ardından Kerem Aktürkoğlu’nun 5, Mauro Icardi 4, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz 3’er, Juan Mata, Sergio Oliveira, Abdulkerim Bardakcı ve Emre Taşdemir’in de 1’er golü bulunuyor. Geride kalan 2 golü ise Gaziantep FK’dan Stelios Kitsioui, Konyaspor’dan Francisco Calvo ve Başakşehir’den de Youssouf Ndayishimiye kendi kalesine attı.

4 futbolcu kart sınırında

Galatasaray’da 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Dries Mertens ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Fenerbahçe derbisinde sarı kart görmeleri durumunda 19. haftada İstanbul’da oynanacak Hatayspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Mauro Icardi oynayabilecek

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesinde Mathias Ross, Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş’ın sakatlıkları devam ediyor. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara katılan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Teknik Direktör Okan Buruk’un görev vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek. Sacha Boey ile Sergio Oliveira da sarı kart cezalarını Ankaragücü maçında tamamladı.