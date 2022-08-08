Galatasaray, 13 Ağustos Cumartesi günü oynayacağı Giresunspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Dar oyunla devam eden idman, dayanıklılık koşusunun ardından 7’ye 7 oyunla sona erdi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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