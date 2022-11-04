Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı derbiden 3 puanla ayrılmak istiyor.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı derbiden 3 puanla ayrılmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray yarın evinde Beşiktaş ile mücadele edecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 21 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar derbiden galip ayrılarak Dünya Kupası arasına kadar puan kaybı yapmak istemiyor.

İç saha karnesi

Galatasaray bu sezon Süper Lig’de evinde 4 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar oynadığı 4 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Aslan bu mücadelelerde 6 gol atarken, kalesinde de 5 gol gördü. Cimbom; Gaziantep FK’yı 2-1 ve Konyaspor’u da 2-1 mağlup ederken, Giresunspor’a ise 1-0 kaybetti. Galatasaray evinde son olarak Alanyaspor karşılaştı ve rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

14 golün 4’ünü Gomis’ten

Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı 11 karşılaşmada rakip fileleri 14 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda bu gollerin 4’ü Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis’ten geldi. Gomis’in ardından Kerem Aktürkoğlu’nun 2, Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz ve Emre Taşdemir’in de 1’er golü bulunuyor. Geride kalan 2 golü ise Gaziantep FK’dan Stelios Kitsiou ile Konyaspor’dan Francisco Calvo kendi kalesine attı. Galatasaray Süper Lig’de bu sezon attığı 14 gole karşın kalesini 9 gole kapatamadı.

Galatasaray’da derbi öncesinde sakat ve kart cezası olan futbolcu bulunmuyor. Aslan’da Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı’nın kırmızı kart cezaları sona erdi. Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı’nın 2 maçlık cezasını yapılan itirazlar üzerine TFF Tahkim Kurulu 1 müsabakaya indirdi. Boey ile Abdülkerim, Teknik Direktör Okan Buruk’un görev vermesi halinde derbide oynayabilecek. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları geçen Kazımcan Karataş ile Yusuf Demir de hafta içinde takımla çalışmalara başladı.

3 futbolcu sınırda

Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Fernando Muslera, derbi öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. Üç futbolcu sarı kart görmeleri halinde 14. haftada deplasmanda oynayacakları Medipol Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş derbisine sarı-kırmızılı taraftar yoğun ilgi gösterdi. Nef Stadyumu’nda oynanacak olan derbi için satışa çıkan biletler kısa bir sürede tükendi.