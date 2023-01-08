Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip, Fenerbahçe derbisi galibiyetini sahanın ortasında beraber kutladı.

Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip, Fenerbahçe derbisi galibiyetini sahanın ortasında beraber kutladı.

Galatasaray Kadıköy’de son 4 maçta 3. galibiyetini aldı Galatasaray Kadıköy’de son 4 maçta 3. galibiyetini aldı

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti. Süper Lig’de üst üste 7. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Sahanın ortasında toplanan Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip, birlikte derbi galibiyetini kutladı.