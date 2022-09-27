İzinli olan Sergio Oliveira antrenmana katılmadı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, 5’e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda oyunla sona erdi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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