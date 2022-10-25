Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevkler açıklanırken, Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur ile Teknik Direktör Okan Buruk ve oyuncu Abdülkerim Bardakcı sevk edilen isimler arasında yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevkler açıklanırken, Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur ile Teknik Direktör Okan Buruk ve oyuncu Abdülkerim Bardakcı sevk edilen isimler arasında yer aldı.

TFF Hukuk Müşavirliği’nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları açıklandı. Spor Toto Süper Lig takımlarından Ümraniyespor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Kayserispor ve Beşiktaş "çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle; Galatasaray "çirkin ve kötü tezahüratı”, “saha olayları”, resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalar suretiyle “sportmenliğe aykırı hareketler” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur, Alanyaspor maçı sonrası “sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak; Teknik Direktör Okan Buruk’un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi. Sarı-kırmızılılarda Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Barcakcı’nın "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca tedbirli olarak PDFK’ya sevkine karar verildiği açıklandı.

Öte yandan Alanyaspor Kulübü görevlisi Ali Taşpınar’ın “sportmenliğe aykırı hareketi”; Hatayspor’un Beşiktaş ile oynanan müsabakada “saha olayları” nedeniyle PFDK’ya sevkine karar verildi.

MKE Ankaragücü Kulübü’nün, Giresunspor ile oynanan müsabakada “6 futbolcusunun sarı kart görmesi takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine; Ankaragücü futbolcusu Emre Kılınç’ın “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verildi.