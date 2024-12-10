Galatasaray’ın, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Malmö maçını İngiltere Futbol Federasyonu’ndan John Brooks yönetecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında 12 Aralık Perşembe günü TSİ 20.45’te başlayacak mücadelede İsveç ekibi Malmö’nün konuğu olacak. Bu zorlu müsabakada İngiltere Futbol Federasyonu’ndan John Brooks düdük çalacak. Brooks’un yardımcılıklarını İngiliz hakemler Simon Bennett ve Daniel Robathan yapacak.

VAR’da Jarred Gillett, AVAR’da ise Cesar Soto Grado görev alacak.