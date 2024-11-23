Trendyol Süper Lig’de Bodrum FK ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu müsabaka öncesi geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Galatasaray taraftarı Yiğit Kurt’un mezarını ziyaret ederek aileye başsağlığı dileklerini iletti.

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray’ın 7 Kasım’da evinde İngiliz ekibiyle oynadıkları Tottenham karşılaşmasını izlemek için babası Serkan Kurt (43) ile yola çıkan Yiğit Kurt, Balıkesir’in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Yiğit’in organları ailesi tarafından bağışlandı. Galatasaray bayrağına sarılı tabutuyla 14 Kasım’da Bitez Mezarlığı’na defnedilen Yiğit, hem ailesini hem de sarı-kırmızılı camiayı yasa boğdu.

Sarı-kırmızılılardan taziye ziyareti

Galatasaray, bugün saat 19.00’da Bodrum FK ile oynayacağı maç öncesinde Yiğit Kurt’un mezarını ziyaret etti. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolculardan Fernando Muslera, Kerem Demirbay ile Yunus Akgün, Bitez Mezarlığı’na giderek Yiğit’in kabri başında dua etti. Sarı-kırmızılı heyet, daha sonra Yiğit’in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Okan Buruk: "Yiğit’i unutmayacağız"

Ziyaretin ardından basın mensuplarına konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Yiğit’in Galatasaray sevgisine vurgu yaparak duygularını şu sözlerle ifade etti:

"İlk duyduğumuzdan itibaren, Yiğit’in Galatasaray’ı ne kadar sevdiğini, bu maç için ne kadar heyecanlı olduğunu öğrendik. Bu elim kazayı duyduğumuzda çok üzüldük. Cenazesine katılamamıştım çünkü yurt dışındaydım. Ancak o dönem İbrahim Bey oradaydı. Bugün Yiğit’i ziyaret ederek, manevi olarak yanında olmak istedik. Galatasaray yolunda vefat eden bir kardeşimiz olarak her zaman hatırlayacağız. Onun anılarını, yazdıklarını, günlüğünü dinlemek bizleri çok duygulandırdı. İnşallah bugün oynayacağımız maçı kazanır ve bu galibiyeti Yiğit’e armağan ederiz."