Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı sona erdi.

Galatasaray Spor Kulübü’nün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapıldı. Toplantıda, Galatasaray Başkan Dursun Özbek’in açılış konuşmasının ardından yönetim kurulu muhasip üyesi İbrahim Hatipoğlu ve denetleme kurulunun sunumlarını gerçekleştirdi. Daha sonra yaklaşık 50 kulüp üyesi görüşlerini dile getirdi.

Konuşmaların bitmesiyle ibra oylamasına geçildi ve yönetim kurulu ile denetim kurulunun 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 tarihlerindeki faaliyetleri oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda Florya arazisi projesiyle ilgili iki önerge verildi. İlk önergede, Florya arazisi projesiyle ilgili yapılacak ihale sonunda alınacak tekliflerin ardından seçimin genel kurulun onayına sunulması talep edildi. Bu önerge oy çokluğu ile reddedildi.

Diğer önerge ise Florya projesinden elde edilecek gelirle kurulacak fonun nasıl değerlendirilmesiyle ilgiliydi. Önergeyle ilgili söz alan Sportif AŞ Eski Başkan Vekili Erden Timur, bu fonun amacıyla ilgili konuştu. Başkan Dursun Özbek de, bu önergenin bir sonraki genel kurulda görüşülmesini istedi. Önerge oy çokluğuyla kabul edilmedi.

Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı yaklaşık 12 saat sürdü.