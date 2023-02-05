Galatasaray, Trabzonspor maçıyla bu sezonki galibiyet serisini 15’e çıkardı ve galibiyet serisi rekorunu geliştirdi.

Galatasaray, Trabzonspor maçıyla bu sezonki galibiyet serisini 15’e çıkardı ve galibiyet serisi rekorunu geliştirdi.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor’u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sezonki böylece galibiyet serisini de 15’e çıkardı.

Sarı-kırmızılılar Süper Lig’de 12, Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 olmak üzere 15 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor, Giresunspor, Ümraniyespor ve Trabzonspor’u, Türkiye Kupası’nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor’u mağlup etti.

Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte uzun galibiyet serisini geliştirdi.