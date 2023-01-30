Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman, koşu çalışmasıyla başladı. İdman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda pas çalışmasının ardından şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında sahasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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