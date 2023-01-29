Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman, dinamik ısınmayla başlayıp, iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, birebir oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Ligin 22. haftasında sahasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

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