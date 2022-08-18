Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Öte yandan sol arka alt adale grubunda ağrı hisseden Fredrik Midtsjö’nün bugün yapılan MR tetkiklerinde 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildi ve tedavisine başlandı. Leo Dubois ise tedavisinin ardından takımdan ayrı koşu çalışmaları yaptı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında yarın saat 21.00’de Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Ümraniyespor’a konuk olacak.