Galatasaray’da Ümraniyespor maçı hazırlıkları bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman dinamik ısınmayla başlarken üç grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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