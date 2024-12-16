Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor’u konuk edecek Galatasaray, stada geldi.

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray, bugün saat 21.00’de sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, kamp yaptığı Florya Metin Oktay Tesisleri’nden hareket ederek mücadelenin oynanacağı RAMS Park’a ulaştı. Galatasaray, yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.