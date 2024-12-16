Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA Disiplin Komitesi’nin TFF 3. Lig takımlarından Denizlispor’a 6 puan silme cezası verdiğini açıkladı.
Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor’u konuk edecek Galatasaray, stada geldi.
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray, bugün saat 21.00’de sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, kamp yaptığı Florya Metin Oktay Tesisleri’nden hareket ederek mücadelenin oynanacağı RAMS Park’a ulaştı. Galatasaray, yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.
Kaynak: iha