Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra antrenman iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale turnuvayla tamamlandı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Trabzonspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

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